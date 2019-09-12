Арнор Сигурдссон: решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал, что решение перейти в стан "армейцев" в прошлом году далось ему просто.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Решение о переходе в ЦСКА было одним из легчайших в жизни. Сначала клубам надо было договориться между собой, как только они это сделали, я быстро принял решение. Нравится в клубе то, что это большая семья", — рассказал хавбек в интервью клубному телевидению.
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