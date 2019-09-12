Федор Чалов признан лучшим молодым футболистом России

Стали известны итоги голосования в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.

Фото: Александр Казаков, РФС