Победителем голосования стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший 68 баллов. Вторую и третью строчки поделили футболисты "Краснодара" – вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов. Оба получили по 48 баллов.
Итоги голосования:
1. Фёдор Чалов (ЦСКА) – 68 баллов
2-3. Матвей Сафонов ("Краснодар") – 48
2-3. Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар") – 48
4. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 40
5. Николай Рассказов ("Спартак") – 13
6-7. Иван Обляков (ЦСКА) – 12
6-7. Иван Игнатьев ("Краснодар") – 12
8. Александр Максименко ("Спартак") – 12
9. Роман Евгеньев ("Динамо") – 4
10. Артём Галаджан ("Оренбург") – 3
11-14. Александр Ломовицкий ("Спартак"/"Арсенал") – 1
11-14. Вячеслав Грулёв ("Динамо") – 1
11-14. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 1
11-14. Даниил Уткин ("Краснодар") – 1
Участие в голосовании приняли 44 российских футболиста старше 28 лет, проведшие несколько сезонов в Российской Премьер-Лиге.
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Федор Чалов признан лучшим молодым футболистом России
Стали известны итоги голосования в номинации на премию Бышовца, названную в честь заслуженного тренера СССР Анатолия Бышовца и вручаемую лучшему игроку России до 21 года.
Фото: Александр Казаков, РФС
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