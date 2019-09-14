Георгий Джикия: тренер особо ни при чём. Играем на поле мы (видео)

Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения своей команды от «Урала» (1:2) выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

Фото: Rusfootball.info

- В раздевалке после игры был обычный разговор. Но он чуть-чуть затянулся.



- Почему первые 20 минут давили, а во втором тайме все поменялось?



- Первый гол в начале второго тайма - полностью моя ошибка. Из-за этого гола многое поменялось. Он был неожиданный.



- А в целом почему игра стала немножко другой?



- Согласен, что игра стала другой. После игры говорить на эмоциях будет неправильно. Понятно, что люди хотят услышать причину. Не отрицаем, что играли плохо. Дома так нельзя играть. Это третье поражение подряд дома. Завтра вместе сядем и проанализируем.



- Кононов сказал, что в перерыве просил вас играть более агрессивно, но вышло все наоборот...



- Повторяюсь, что гол надломил команду, и из-за этого немного игра поменялась.



- Неужели один гол может настолько надломить команду?



- Как видите, может.



- Вам не показалось, что нападающего у "Спартака" нет?



- У нас есть нападающие, но Понсе не мог играть с первых минут, как как недавно присоединился после игры в сборной. Бакаев? Он нападающий, с права крутит-вертит, но нужно делать немного другое. "Спартак", при всем уважении, это не Тула. Всем нужно задуматься, потому что лучший бомбардир у нас Жиго. Впереди не получается у нас, и сзади много пропускаем. Будем разбираться. Завтра у нас встреча с болельщиками, будет серьезный разговор, будет много вопросов, на которые будем отвечать. Сегодня проиграл "Спартак".







- Команды Парфенова всегда удачно играют против "Спартака". Есть ли какая-то закономерность? Может быть у вас какой-то комплекс?



- Нет никакого комплекса. Это так получается.



- Жиго сказал, что обсуждал с вами, чтобы перейти в атаку в конце матча.



- Он любит подключаться, мы проигрывали, и терять было нечего. Решили играть длинными передачами, чтобы он боролся впереди. Это не в первый раз происходит, здесь нет ничего необычного. Это проблема для команды. Но мы проигрывали 1:2, поэтому он пошел вперед. Если бы счет устраивал, он играл бы на своей позиции.



- Сейчас большинство болельщиков требуют увольнения тренера. Как команде защитить Кононова в такой ситуации? Насколько сложно видеть такое поведение болельщиков?



- Когда дома проигрываем "Уралу", это странно. По сути, тренер особо ни при чем. Мы играем на поле. Мы полностью доверяем тренеру, стараемся играть в тот футбол, который он хочет. Что-то получается, что-то - нет. Повторюсь, сегодня Кононов - тренер "Спартака", а я - игрок. Понятно, что когда-то это закончится, но пока мы вместе - мы будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой. А если что-то будет не устраивать, будем это решать и друг другу всё высказывать.



– Тренер как раз высказывал команде в раздевалке? Разговор был явно долгий.



– То, что происходит в раздевалке, я никогда не обсуждаю. Но все видели, что мы задержались. Был разговор о домашнем поражении от «Урала».



– Не боитесь, что на открытой тренировке болельщики начнут агрессивно прессовать тренера?



– Я его поддержку.



– За 10 месяцев требования тренера как-то изменились?



– У нас недавно появился новый футболист, мы впервые играли 4-3-3. Я только недавно вернулся из сборной. Любое перестроение требует времени. Но мы поддерживаем это и будем стараться как можно быстрее впитать то, что хочет от нас тренер.



– Кононов говорил о 4 месяцах для построения игры, потом сказал нужно ещё время. Цорн говорил, что «Спартак» будет в порядке к середине сентября, теперь сказал к зиме. Когда уже это наступит?



– Сроки точные не мне говорить. Мы стараемся, хочется как можно быстрее наладить всё.



– Говорил, что Крал – опорник, но им сегодня был Зобнин.



– Игра только недавно прошла, некорректно мне будет говорить, кто где бегал, правильно или нет, я и сам в этом не разобрался. Разберём всё на завтрашнем теоретическом занятии.



– Вы как капитан «Спартака» чувствуете то давление, которое оказывается и на вас лично?



– Я к этому готов, ответственности с себя никогда не снимаю. Поражение – я первый виноват. Буду за всех ответственность нести, но прежде всего за себя. Говорил ли что-то в раздевалке? Нет, сегодня никаких речей не было.