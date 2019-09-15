Сергей Рыжиков: повторов не видел, но, думаю, решения Карасева были справедливые

Опытный голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Краснодара", который проходил на выезде.



– Сегодня была "перестрелка" одиннадцатиметровыми ударами. Что можете сказать об этом?

– Это было обусловлено VAR и судьей, который принимал такие решения. Я повторов не видел, но, думаю, все справедливо.



– Хороший первый тайм в исполнении вашей команды, но незабитый пенальти, и не очень удачная вторая половина встречи. С чем это связано?

– Ух, я не знаю. Наверное, больше начали ошибок допускать, а "Краснодар" прибавил. Быстрый гол пропустили во втором тайме, на 47-ой минуте. Не придает такое сил. Тем более, так сложилось... Обидно, но что делать?



– Первый гол был забит вами очень быстро, "Краснодар" сразу же почти ответил. Как так получилось?

– Вы про первый гол в наши ворота? Там фланговая атака, пас под себя. Шапи остался один и подработав мяч, послал его в дальний угол. Хорошая комбинация у соперника, а мы – недоработали и пропустили.



– Можно сказать, что "Краснодар" по классу команда выше, чем "Крылья Советов"?

– Думаю, что на сегодняшний день так и есть.



Источник: www.rusfootball.info