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Сергей Рыжиков: повторов не видел, но, думаю, решения Карасева были справедливые

Опытный голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал поражение своей команды в матче против "Краснодара", который проходил на выезде.

– Сегодня была "перестрелка" одиннадцатиметровыми ударами. Что можете сказать об этом?
– Это было обусловлено VAR и судьей, который принимал такие решения. Я повторов не видел, но, думаю, все справедливо.

– Хороший первый тайм в исполнении вашей команды, но незабитый пенальти, и не очень удачная вторая половина встречи. С чем это связано?
– Ух, я не знаю. Наверное, больше начали ошибок допускать, а "Краснодар" прибавил. Быстрый гол пропустили во втором тайме, на 47-ой минуте. Не придает такое сил. Тем более, так сложилось... Обидно, но что делать?

– Первый гол был забит вами очень быстро, "Краснодар" сразу же почти ответил. Как так получилось?
– Вы про первый гол в наши ворота? Там фланговая атака, пас под себя. Шапи остался один и подработав мяч, послал его в дальний угол. Хорошая комбинация у соперника, а мы – недоработали и пропустили.

– Можно сказать, что "Краснодар" по классу команда выше, чем "Крылья Советов"?
– Думаю, что на сегодняшний день так и есть.

Источник: www.rusfootball.info


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Теги: Рыжиков Краснодар Крылья Советов
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