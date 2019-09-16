"Решение Федуна оставить Кононова до декабря от безысходности, потому что до сих пор не найдена кандидатура на замену. Эта непонятная отсрочка говорит о том, что ищется новый тренер для «Спартака». Новый тренер будет после декабря, это уже ясно, потому что кредит доверия к Кононову исчез у болельщиков. Это все уже, болельщикам будет трудно возвращаться на трибуны.
Дай Бог нам дождаться этой смены тренера, чтобы изменилась игра команды. Но почему-то пессимизма до декабря у меня нет, не знаю, почему, вот такое предчувствие", - цитирует Маклакова Sport24.ru.
Алексей Маклаков: кредит доверия к Кононову у болельщиков "Спартака" исчез
Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал информацию о том, главный тренер команды Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.
Фото: ФК "Спартак"
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