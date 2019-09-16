Алексей Маклаков: кредит доверия к Кононову у болельщиков "Спартака" исчез

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков прокомментировал информацию о том, главный тренер команды Олег Кононов будет работать как минимум до декабря.



Фото: ФК "Спартак"