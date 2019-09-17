"Петербургский футбольный клуб "Зенит" открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.
Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков.
Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" — написал Кадыров.
Рамзан Кадыров: одобряю решение "Зенита" подписать контракт с Кокориным
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграме высказался о выходе нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на свободу из колонии.
Фото: Sport24/РИА Новости
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