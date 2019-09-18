Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями от выступления форварда питерского клуба Артема Дзюбы.
"Главная звезда в нынешнем составе? О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется), Барриос выглядит очень хорошо. По матчу с "Лионом" отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе "Зенит" продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата", — цитирует Виллаш-Боаша "Спорт День за Днем".
Виллаш-Боаш: Дзюба стал настоящим королем России
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