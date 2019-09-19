"Венгер? Вы напишите еще про Моуринью. Можете писать, что хотите. Это всё ваши фантазии.
Будем ли мы как-то бороться со вбросами в СМИ? А зачем? Если вам, журналистам, нужна работа, то пишите, что хотите", — передает слова Федуна Sport24.
Леонид Федун: Венгер в "Спартаке"? Это всё фантазии
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой красно-белых может возглавить бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.
Фото: Станислава Красильникова / ТАСС
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