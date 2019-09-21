"В прошлом сезоне мы потеряли много очков с аутсайдерами. Может быть, недооценивали соперников. Чего-то не хватало. В этом сезоне уделяем таким моментам больше времени — чтобы выходили на поле собранными. Карпин говорит не смотреть в таблицу — очки будем считать в конце.
Карпин уделяет много времени тактике, тому, как надо прессинговать, как играть на своей половине поля. А когда в пять защитников играли, объяснял, как правильно обороняться и выходить с обороны на прессинг. Часто приходит и сам расставляет нас на поле.
Когда переходил в "Ростов", я знал, что так будет. Никто сразу не поставит меня в состав. Ждал шансы. Но оно того стоило. Я всегда думал, что когда-то будет хорошо. Так себя и успокаивал. Карпин тоже говорил, что верит в меня, просто надо больше работать", — сказал Шомуродов Sport24.
Эльдор Шомуродов: Карпин говорит футболистам "Ростова" не смотреть в таблицу
Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал удачное выступление донской команды в нынешнем сезоне, а также рассказал о тренировках Валерия Карпина. "Ростов" после девяти туров делит лидерство в таблице РПЛ с "Краснодаром" и "Зенитом".
Фото: ФК "Ростов"
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