Эльдор Шомуродов: Карпин говорит футболистам "Ростова" не смотреть в таблицу

Нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов прокомментировал удачное выступление донской команды в нынешнем сезоне, а также рассказал о тренировках Валерия Карпина. "Ростов" после девяти туров делит лидерство в таблице РПЛ с "Краснодаром" и "Зенитом".

Фото: ФК "Ростов"