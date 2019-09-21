Владимир Пономарев: таков уровень нашего футбола, что по пять мячей от европейских команд пропускаем

- Что касается поражения ЦСКА от «Лудогорца», то всему виной большие прорехи в обороне. Так нельзя, - сказал Пономарев. - Не должны ставить центральным защитником 17-летнего игрока. Конечно, большие прорехи. Нельзя так в обороне играть. Все должны быть по своим местам. Фернандес болтается впереди всё время - его на веревке назад не вытащишь. Пускай тогда играет в атаке. Кто будет заботиться об обороне? Он все время назад не успевает. А то, что всегда в защите играют разные люди - это уже факт. Вот вам и результат. А что касается "Краснодара", то, наверное, такой наш уровень футбола. Что в Европе он не котируется. Захвалили мы всех. У нас футболистов европейского уровня нет. Мы все говорим, что здорово играют, но это не так. Кто-то из них входит в состав символических сборных Европы и мира? Нет. А в наше время были.
- По иронии судьбы ЦСКА и "Краснодар", потерпевшие крупные поражения в Лиге Европы, встречаются в 10 туре РПЛ.
- Да, это, конечно, у всех вызывает интерес. Ведь одни 1:5 проиграли, а другие - 0:5. Как они могут сыграть? Вот вам наш уровень футбола: по пять от европейских команд пропускают. Но это, конечно, будет интересный поединок. Краснодарцы сейчас наверху турнирной таблицы, ЦСКА - где-то четвертый. Но это не показатель. Они могут плохо сыграть и со слабой командой, которая внизу турнирной таблицы находится, команда, которая наверху находится, тоже безобразно может выступить. У нас такой уровень футбола. Не понимаю, почему оно так. Но по счету, мне кажется, армейцы не должны проиграть. Наверняка им строго по делу сейчас скажут после этих 1:5, и они нормально забегают. Думаю, обыграют 1:0 - хорошо будет.
- Несколько поражений подряд потерпел "Спартак". Все говорят о том, что требуется отставка главного тренера, но она не происходит.
- Может быть, это и так, но есть подбор игроков. Игроки сами должны нормально собираться и решать исход матча. "Как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", как в знаменитой басне Крылова, так вот и здесь. Мы, например, играли сами. У нас был в сборной СССР тренер Морозов - он говорил: да выходите, как хотите сами, так и играйте. Вот и всё. А почему так? Потому что высокого класса были игроки. Они сами знали, что делать на футбольном поле. Мы играем в гостях со сборной Греции и не знаем, что это за команда. Морозов говорит, что против меня играет такой-то футболист, против Васи Данилова - такой-то. И говорит: вы сами разберитесь во всем что к чему. Мы выходили и разбирались. А сейчас не разбираются - стало быть, такой уровень футболистов.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Владимир Пономарев: таков уровень нашего футбола, что по пять мячей от европейских команд пропускаем
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью корреспонденту Rusfootball.info поразмышлял о неудачах ЦСКА и "Краснодара" в первых матчах Лиги Европы, рассказал об ожиданиях от встречи обеих команд в рамках 10 тура РПЛ, а также поделился мнением относительно того, нужен или нет новый тренер "Спартаку".
Фото: cskanews.ru
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