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"Этот сезон уйдет на перестройку". Орлов - о "Зените"

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Зенита" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" не выглядит командой, которая готова идти чемпионской поступью. Нет стабильности!

Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав", - сказал Орлов.

"Зенит" проиграл на своем поле московскому ЦСКА в седьмом туре Росссийской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Газпром Арене" и завершилася со счетом 1:2 в пользу гостей. Это поражение стало третьим для сине-бело-голубых в этом чемпионате.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ, по итогам которого петербуржцы стали чемпионами России, команда Сергея Семака потерпела всего два поражения в 30 турах.

Источник: "СЭ"

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