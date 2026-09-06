"Этот сезон уйдет на перестройку". Орлов - о "Зените"

Думаю, питерцев ждет очень сложный сезон. Этот чемпионат уйдет на перестройку. Надо менять игру, состав", - сказал Орлов.
"Зенит" проиграл на своем поле московскому ЦСКА в седьмом туре Росссийской Премьер-Лиги. Матч проходил на "Газпром Арене" и завершилася со счетом 1:2 в пользу гостей. Это поражение стало третьим для сине-бело-голубых в этом чемпионате.
Напомним, в прошлом сезоне РПЛ, по итогам которого петербуржцы стали чемпионами России, команда Сергея Семака потерпела всего два поражения в 30 турах.
Источник: "СЭ"