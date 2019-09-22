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Гендиректор "Локомотива": когда Крыховяк попросил замену, сердце, конечно, екнуло

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды над "Оренбургом" (3:2).

"Были тяжелые последние 15 минут, по физическому состоянию в первую очередь, но молодцы, задачу выполнили, идем дальше.

Крыховяк и Баринов тащат команду? Команда целиком тащит себя, в этом-то как раз и есть преимущество "Локомотива", там гораздо больше лидеров, и каждый выходящий на поле в любой момент готов проявить свои лучшие качества, важно, что команда растущая, что команда прибавляющая, что у команды есть потенциал развития. Говорят, что братья Миранчуки тащат команду, но случилась беда, и команда играет, это очень важное качество команды.

Гжегож ушел с поля, но мы нашли силы забить третий гол. Когда Крыховяк попросил замену, сердце, конечно, екнуло, сейчас посмотрим, насколько серьезно. В команде много вариантов, команда пластичная, тактически обученная, перестраивающаяся, у тренерского штаба есть несколько вариантов ведения игры", - цитирует Кикнадзе ТАСС.


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Теги: Кикнадзе Крыховяк Локомотив
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