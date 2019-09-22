Мурад Мусаев: вся страна видела, что на Берге был пенальти. Почему даже нельзя пойти и посмотреть повтор?

Фото: ФК "Краснодар"

- Претензии огромные. Вся страна видела, что на Берге был пенальти. Вилков сидел в VAR, Безбородов был на поле. Почему даже нельзя пойти и посмотреть повтор? Берг первый на мяче, Дивеев его бьет коленом и лишает возможности забить гол. Я уже не говорю о двух карточках за срыв атак. Они видят, что я чуть-чуть активный, а срываются атаки и на это никакой реакции. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч... Это не карточка. Для меня судейство непонятное. Я еще молчу за момент с Ахметовым. Для нашего игрока была бы красная карточка. Для нас эти моменты решили исход матча. Не для этого люди сидят в VAR, не для этого стоит телевизор, что судья даже не удосуживается подойти и посмотреть.- Смысл общаться? Это уже не отменится.- Конечно. Мы были первые, кто был за VAR. Хочется, чтобы VAR не просто стоял, а чтобы им пользовались. Хотя бы главный судья подошел и посмотрел момент.- Этот вопрос вам нужно задать тому, кто следит за судьями.- Были ошибки с составом, с некоторыми игроками. Попросил играть раскрепощенно, не разваливаться. Мы были близки, чтобы сравнять счет. Так игры нужно начинать с самого начала. Мы потеряли Вильену, еще на некоторых не можем рассчитывать. Второй тайм вселяет оптимизм. Если мы так продолжим играть и дальше, то будет все хорошо.