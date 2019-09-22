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Мурад Мусаев: вся страна видела, что на Берге был пенальти. Почему даже нельзя пойти и посмотреть повтор?

Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в 10-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Фото: ФК "Краснодар"
- Показалось, что у вас есть претензии судейству. У вас была стычка с линейным арбитром.

- Претензии огромные. Вся страна видела, что на Берге был пенальти. Вилков сидел в VAR, Безбородов был на поле. Почему даже нельзя пойти и посмотреть повтор? Берг первый на мяче, Дивеев его бьет коленом и лишает возможности забить гол. Я уже не говорю о двух карточках за срыв атак. Они видят, что я чуть-чуть активный, а срываются атаки и на это никакой реакции. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч... Это не карточка. Для меня судейство непонятное. Я еще молчу за момент с Ахметовым. Для нашего игрока была бы красная карточка. Для нас эти моменты решили исход матча. Не для этого люди сидят в VAR, не для этого стоит телевизор, что судья даже не удосуживается подойти и посмотреть.

- Вы заходили в судейскую, общались с кем-то?

- Смысл общаться? Это уже не отменится.

- Все ждали, что появится VAR и у нас будет чистое судейство. Получается нет?

- Конечно. Мы были первые, кто был за VAR. Хочется, чтобы VAR не просто стоял, а чтобы им пользовались. Хотя бы главный судья подошел и посмотрел момент.

- По вашему, почему вас так судили?

- Этот вопрос вам нужно задать тому, кто следит за судьями.

- Что сказали команде в перерыве, что она так завелась?

- Были ошибки с составом, с некоторыми игроками. Попросил играть раскрепощенно, не разваливаться. Мы были близки, чтобы сравнять счет. Так игры нужно начинать с самого начала. Мы потеряли Вильену, еще на некоторых не можем рассчитывать. Второй тайм вселяет оптимизм. Если мы так продолжим играть и дальше, то будет все хорошо.



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Теги: Мусаев Краснодар ЦСКА Rвидео
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