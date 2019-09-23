Букмекеры оценили шансы Карреры вернуться "Спартак" по ходу сезона

Аналитики букмекерских контор оценили шансы Массимо Карреры стать главным тренером "Спартака" до окончания РПЛ 2019/20.

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Если это случится, сыграет ставка с коэффициентом 11.00.На то, что "Спартак" обойдется без Карреры в этом сезоне, можно поставить за 1.01.Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год. В сезоне 2016/17 команда под руководством итальянца впервые за 16 лет стала чемпионом.