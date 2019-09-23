Если это случится, сыграет ставка с коэффициентом 11.00.
На то, что "Спартак" обойдется без Карреры в этом сезоне, можно поставить за 1.01.
Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год. В сезоне 2016/17 команда под руководством итальянца впервые за 16 лет стала чемпионом.
Спорт24
Букмекеры оценили шансы Карреры вернуться "Спартак" по ходу сезона
Аналитики букмекерских контор оценили шансы Массимо Карреры стать главным тренером "Спартака" до окончания РПЛ 2019/20.
Фото: РИА Новости
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