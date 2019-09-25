Михаил Комков: очень сильно повлиял пенальти. Рука была в естественном положении, это смешно

- Конечно, очень сильно. Были полные трибуны, хотели порадовать болельщиков. Жалко, что не получилось.
- Что произошло после первого тайма?
- В первом тайме компактно оборонялись, у них шансов не было. Очень сильно повлиял пенальти. Это смешно. У нашего игрока рука была в естественном положении, он никак не мог ее убрать при всем желании. Судья сразу же поставил пенальти. После этого стало тяжелее. Мы хотели выиграть и стали немного раскрываться, и "Зенит" забил гол.
По игре ли счет? Сложно сказать. Наверное, по игре, - сказал Комков.