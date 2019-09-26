Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о допинговом скандале вокруг русского спорта. Зарубежные СМИ ранее сообщили о возможном отстранении России от Олимпийских игр 2020 года и чемпионата мира по футболу 2022 года.
"Я солидарен с мнением, что хлопать дверью перед WADA нам сейчас никак нельзя, это однозначно. Но у меня создалось такое впечатление, что своими юридическими победами — той же победой о возможном выступлении под нашим флагом и гимном — мы только разозлили ту сторону, которая в чем-то права, но при этом у меня не остается никаких сомнений, что это просто козни какие-то.
Мало того, нас еще и от чемпионата мира по футболу хотят отстранить! Это связано как раз с допинговым скандалом, который набирает обороты. Одна из популярнейших и многотиражных газет Великобритании продолжает набрасываться на Россию. Видимо, не дает им покоя успешно проведенный чемпионат мира 2018 года. Сейчас опубликовали новый бред. По информации The Telegraph, сборную России по футболу, весьма вероятно, не допустят до участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре, если WADA утвердит санкции по отношению к российскому спорту.
У нас в спорте высших достижений наступает момент истины, когда мы действительно пытаемся доказать всему миру, что мы не такие, а нас постояно пытаются убедить в обратном.
Завидуют ли нам? России по определению завидуют, но лично меня это не радует. Зависть не порождает ничего хорошо, это порождает только зло. В данном случае, к сожалению, мы даем повод. Я говорю сейчас о тех спортсменах, которые реально были уличены в употреблении допинга", - цитирует Валуева "Комсомольская правда".
Николай Валуев оценил допинговый скандал вокруг русского спорта: России завидуют, но меня это не радует
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