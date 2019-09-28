Никита Глушков: хотелось бы людям из "Урала" показать, что они ошибались насчет меня

Полузащитник "Балтики" Никита Глушков, права на которого принадлежат "Уралу", объяснил, почему у него не получилось заиграть в екатеринбургском клубе.

фото: официальный сайт ФК "Урал"