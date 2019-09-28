"Стечение обстоятельств. Я начинал играть в Премьер-лиге, выходил на замену и даже в старте. Потом "кресты" порвал. Восстановился сразу к сборам, играл с первых контрольных матчей, но потом потерял доверие со стороны тренеров. Не могу сказать, что у меня были претензии к себе, что я где-то недорабатывал. Я понимал, что в игре без мяча нужно прибавлять. Но в целом это стечение обстоятельств.
В полуфинале Кубка России можем встретиться с "Уралом". Я уже посмотрел. Принципиальный ли матч? Думаю, да. Хотелось бы людям показать, что они ошибались насчет меня", — приводит слова Глушкова "Спорт день за днем".
Никита Глушков: хотелось бы людям из "Урала" показать, что они ошибались насчет меня
Полузащитник "Балтики" Никита Глушков, права на которого принадлежат "Уралу", объяснил, почему у него не получилось заиграть в екатеринбургском клубе.
фото: официальный сайт ФК "Урал"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»