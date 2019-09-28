Федор Смолов: знал, что мой гол в ворота "Зенита" не засчитают. Еще бы… Под них и календарь подстраивают

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в перерыве матча "Локомотив" - "Зенит" в эфире телеканала "Матч Премьер" выразил недовольство работой судей.

Фото: "СЭ"

"Как только судья показал, что он пойдет смотреть повтор, я сказал, что не засчитает гол. Это читалось. Еще бы против "Зенита" нам засчитали гол… В принципе, можно второе место разыгрывать, а им отдавать первое. И календарь под них выстраивается", — сказал Смолов.