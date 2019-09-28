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Магомед Оздоев: был ли пенальти? Сто процентов (видео)

Полузащитник "Зенита" прокомментировал спорный момент в матче с "Локомотивом" (0:1)
Фото: Rusfootball.info
- Почему не получилась игра? Думаю, "Локомотив" действовал не особо лучше нас. Бывают такие матчи. Было много борьбы, как таковой игры не было, потому что это был важный матч для всех.

Сейчас когда забиваешь, нужно подождать, не радоваться, ведь есть VAR. Мне непонятно, почему арбитр не стал смотреть повтор, когда в начале игры Крыховяк ударил меня по ноге в штрафной "Локо".

Был ли пенальти? Сто процентов. Я не знаю, чем руководствовался судья... Но он так решил. Бывает.

- Почему отдали инициативу после первых двадцати минут?

- Никто инициативу не забирал. Так получилось: мы давили, пошли встречные контратаки. Повторюсь, в матче было очень много борьбы. Всегда тяжело в таких матчах, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.



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Теги: Оздоев Зенит Локомотив Rвидео
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