Бранислав Иванович: судейство? Не хочу каждый тур говорить о том, что не связано с футболом

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал выездное поражение от "Локомотива" (0:1), передает корреспондент Rusfootball.info Петр Газин.

Фото: ФК "Зенит"

- Очень тяжелый матч. Хороший соперник. Мы начали игру хорошо, потом из-за маленьких ошибок перестали играть в нашу игру. Потеряли организацию игры. Нужно держаться до конца. Это хороший урок, нужно готовиться к предстоящей игре.- Претензий нет. Мы одна команда. Вместе выигрываем, вместе проигрываем. Ничего страшного. Никогда не будет все так, как ты хочешь. Впереди игры будут еще тяжелее.- Не знаю, не видел. Никаких претензий нет. Но я не понимаю, зачем судья на поле, если...ладно, не будем комментировать, потому что мы здесь за красивый футбол, чтобы болельщики получали удовольствие, понимали уровень футбола. Не хочется каждый третий тур говорить про вещи, которые не связаны с футболом.- Я не принимаю сам решения. Со скамейки мне сказали пойти помочь в атаке. Мы забили гол, но ВАР отменил.