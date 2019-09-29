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Василий Уткин: номер один в сборной Гильерме, номер третий должен быть осетин. Лунев тут просто неуместен

Журналист и блогер Василий Уткин высказался в своем телеграме об игре вратаря "Зенита" Андрея Лунева в матче 11-го тура Премьер-лиги с "Локомотивом" (0:1).

"Лунев, конечно, провел удивительный матч. Лучший, наиболее емкий для характеристики его футбольного состояния на данный момент.

Во-первых, игра вратаря, особенно в топ-клубе, особенно в топ-матче (я применяю категорию топ для российского чемпа, это сугубо внутренняя шкала) оценивается никак не по общестатистическим показателям. В данном случае — примерно как в теннисе: общие показатели в пользу одного теннисиста, например, он лучше по матчу подает; а у Федерера процент меньше, но он вообще не ошибается в ключевые моменты, и только это и ценно.

Лунев, что бы он ни делал все остальное время, виноват в обоих пропущенных "Зенитом" мячах (для оценки игры вратаря неважно, что один из них отменен). При голе Смолова грубая ошибка на выходе, опоздал, переигран. При голе Крыховяка дело даже не в том, что удар с дальней дистанции и не в бессмысленной мудрости типа «такие надо брать»; просто посмотрите на повторе из-за ворот, где вратарь в кадре все время, на работу ног Лунева. Как мучительно долго он подстраивается под прыжок и как поздно все-таки прыгает. Грубейшая техническая ошибка, и то же замедленное принятие решения, что и в первом голе.

А еще дважды "Локомотив" запирал Лунева прессингом, и во втором тайме довел-таки до потери мяча, вот только сам уже не смог воспользоваться возможностью увеличить счет.

Мне глубоко безразлична проблема вратарской игры в "Зените". В момент, когда основного вратаря начинает колбасить, клуб решает расстаться со вторым номером Бабуриным (воспитанником), который немедленно становится первым номером в "Ростове" и делит первое место сейчас; берет Васютина, возможности которого надежно покрыты мраком, и в итоге остается с самой мутной вратарской бригадой, где практически нет конкуренции, а роли распределены исходя из статуса. Сиречь понтов.

Меня беспокоит то, что такая же ситуация в сборной. А там, в отличие от "Зенита", конкуренция может быть и она необходима для пользы дела. В сборной номер один Гильерме, номер третий должен быть осетин, но второй, который а) в случае чего должен выйти на поле и б) должен самим фактом присутствия мотивировать Гильерме, Лунев сейчас просто неуместен. Там должен быть или Максименко, или Сафонов. Потому что в молодежной сборной игровое ведь место тоже только одно. А находиться в обойме, то есть тренироваться в первую очередь и набираться опыта, первой сборной неизмеримо полезней, чем в молодежной. Так что тут не работает отмазка «пусть будет в молодежке, там он играет.

Вместо этой проблемы, связанной с Луневым, все обсуждают сейчас его поход вперед на последних минутах. Где он а) не добрался до верхового мяча, не помог выиграть борьбу за него, а только за этим вратарь впереди и может быть нужен; б) подал мяч в штрафную — ну и что, это должен был сделать любой на его месте, и в) вы вообще не забывайте, что гола-то не было.

И гораздо полезнее было бы, если б Лунев просто выполнил свою работу не героически, а на должном уровне раньше. Но по законам восприятия запоминается последнее. Такая человеческая особенность. Природа!" — написал Уткин в телеграме.


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Теги: Уткин Гилерме Локомотив Зенит Лунев
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