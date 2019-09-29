Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера "Спартака".
"В игровых видах спорта действует старое правило — побеждают игроки, а проигрывает тренер. Четыре поражения подряд — это даже для самого терпеливого менеджмента клуба, который ставит перед собой самые высокие задачи, у которого большой бюджет, слишком. Ясно, что терпение имеет свои границы. А самое главное ведь не только в том, что нет результата в таблице, а в том, что не было игры [у "Спартака"]. Такова сложная судьба тренера.
Я думаю, что менеджмент "Спартака" исходил не только из количества очков, но и из того, что отсутствует игра. И, конечно, из неудач в Лиге Европы, которые ударили не только по клубу, но и по российскому футболу, стали малоприятными событиями. Теперь мы в меньшинстве должны бороться за [еврокубковые] очки, чтобы сохранить третье место в Лиге чемпионов.
Прошла треть чемпионата, так что любой клуб может поправить положение. "Спартак" и "Зенит" всегда принципиальные соперники, вне зависимости от турнирного положения. Матчи со "Спартаком" будут у нас традиционно очень напряженными", — цитирует Медведева "РИА Новости".
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал отставку Кононова из "Спартака"
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