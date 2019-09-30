КДК РФС рассмотрит неприход Кононова на пресс-конференцию, тренеру грозит штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС в среду рассмотрит поведение экс-главного тренера "Спартака" Олега Кононова после матча 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщил "СЭ" глава комитета Артур Григорьянц.

Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

Специалист, напомним, проигнорировал флэш-интервью и пресс-конференцию после встречи. Позже стало известно, что Кононов подал в отставку, и руководство клуба ее приняло.



"Спартаку" в данной ситуации грозит денежный штраф, согласно регламенту чемпионата России. Его московский клуб сможет переложить на специалиста.