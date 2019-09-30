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Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал Соболева в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы в сборной форварда "Млады-Болеслав" Николая Комличенко и нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Не могу сказать, что для Комличенко произошел качественный скачок. Но он чувствовал себя намного комфортнее, чем раньше. Последний матч Николай не играл из-за перебора карточек. Жалко, матч со "Славией" мог стать лишней лакмусовой бумажкой для нас.

Комличенко уже три года стабильно играет. Опережая ваши вопросы, тот же Соболев еще нет. Мы рады, что игроки появляются. Но всему свое время. Есть статистика, а есть нюансы, как вписать игрока, сможет он выступать в сборной или нет. Сегодня мы решили так", - цитирует Черчесова Sport24.ru.


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Теги: Соболев Черчесов Сборная России
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