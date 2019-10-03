Ари: в игре против «Спартака» надо будет показать другой футбол. Не как сегодня (видео)

– Как дела, как настроение после такой игры?
– Плохо, очень плохо. Не выиграли.
– Почему не получилось?
– Непонятно. Мы опять начинали сконцентрированными. С первых минут мы контролировали мяч, не сделали так, как тренер просил нас на этой неделе. Так "Хетафе" и забил в первом тайме. Во второй половине матча мы уже играли лучше. Если будем всегда играть, как сегодня, всегда будем пропускать голы и отыгрываться будет поздно.
– Тренер сказал, что вам не хватало сегодня плеймейкера, того игрока, что связывал бы игру. Согласны?
– Да. Мы не контролировали мяч на половине поля соперника. Непонятно, что случилось. Могу сказать, что все игроки виноваты в этом. Надо забыть эту игру и начинать думать про "Спартак".
– Первый тайм команда очень медленно действовала. Что изменилось после перерыва, почему так сильно изменилась игра? Что сказал тренер?
– Так и сказал. Это не в первый раз, я уже говорил про это. Сейчас мы будем смотреть все моменты, чтобы понять, где ошиблись.
– Тренер говорит, что ты не можешь играть два раза в неделю, что есть какие-то ограничение. Берг говорит, что устал. Может, стоит сконцентрироваться на одном турнире, если команда не справляется?
– Как все знают, когда я получил травму, то играл три раза в неделю по 90 минут. Сейчас я начинаю аккуратно входит снова. После того, как я увидел игру в первые 45 минут, я захотел выйти и помочь команде на поле. У меня получилось забить гол, но поздно. Мы поговорим с командой, что случилось. Вы видите, что так получается постоянно. Все знают, что игра со "Спартаком" дома будет важной, надо будет показать другой футбол.
– Так может и сделать акцент только на РПЛ?
– Как вы все видите, выступать в Лиге Европы – очень тяжело. Но мы будем дальше играть в группе. Нам нужна вера. Футбол – это такой вид спорта, где надо постараться выиграть одну игру, чтобы получилось в следующей.
– Многие говорят, что "Спартак" – это команда для Ари. Вы регулярно забиваете им. Что думаете о предстоящем матче?
– Все знают, что у "Спартака" сейчас непростой период – не очень хорошо играют. Я думаю, что сюда они приедут, чтобы попробовать выиграть. Они поменяли тренера и, я думаю, захотят здесь взять три очка. Надо понимать, что это будет сложная игра. Как я сказал, надо будет показать другой футбол, не как сегодня. Мы начнем с первых минут агрессивно бороться, чтобы выиграть. Нам надо обсудить этот матч с командой, как мы будем действовать.
– Психологически команда сможет отойти от еврокубковых неудач?
– Команда, как я говорил много раз, – это хороший коллектив и атмосфера, что есть у нас. Нужно только понять, как изменить нашу игру.
Источник: www.rusfootball.info
Ари: в игре против «Спартака» надо будет показать другой футбол. Не как сегодня (видео)
Нападающий "Краснодара", автор единственного гола в матче против "Хетафе" в составе своей команды, прокомментировал очередную неудачу "быков" в еврокубках.
Фото: Rusfootball.info
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