Футболисты "Урала" попробовали себя в роли пилотов самолета

Футболисты "Урала" получили возможность попробовать себя в роли пилотов самолета Airbus A320, сообщает официальный сайт клуба

Фото: официальный сайт ФК "Урал"

Трое игроков команды из Екатеринбурга — Артем Фидлер, Исламжан Насыров и Артем Шаболин — стали гостями тренажерного центра авиакомпании "Уральские Авиалинии". Они сели в кресло пилота и попытались посадить воздушное судно. Пилот-инструктор Алексей Окунев показал футболистам, как правильно совершать взлет и посадку.