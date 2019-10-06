– Насколько сложно было по такой погоде сражаться?
– Сложно, наверное, было иностранцам, а мы привыкли. Тяжёлая игра, главное – 3 очка.
– Вновь на игре сказались травмы. Как игра изменилась после замены Смолова?
– Надеюсь, у Феди ничего серьёзного. Тяжёлые погодные условия, много игр, игроки получают травмы.
– Казалось бы, резвое начало матча должно было дать импульс, но дальше очень осторожно пошла игра.
– Забили по одному и начали осторожно играть. Тулу результат устраивал, а нас нет. Хорошо, что получилось забить до перерыва.
– Что случилось в эпизоде с пропущенным голом? Все думали, что «вне игры»?
– Да, надо было до конца момент доиграть. Побежал за спину, наверное, больше мой игрок был. Гильерме тоже подумал, что офсайд. Остановились, надо было до конца момент доиграть.
Владислав Игнатьев – о пропущенном голе: надо было до конца момент доиграть (видео)
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о ходе игры и пропущенном голе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Фото: Rusfootball.info
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