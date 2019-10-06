Владислав Игнатьев – о пропущенном голе: надо было до конца момент доиграть (видео)

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев после победы над «Арсеналом» (2:1) рассказал о ходе игры и пропущенном голе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

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– Сложно, наверное, было иностранцам, а мы привыкли. Тяжёлая игра, главное – 3 очка.– Надеюсь, у Феди ничего серьёзного. Тяжёлые погодные условия, много игр, игроки получают травмы.– Забили по одному и начали осторожно играть. Тулу результат устраивал, а нас нет. Хорошо, что получилось забить до перерыва.– Да, надо было до конца момент доиграть. Побежал за спину, наверное, больше мой игрок был. Гильерме тоже подумал, что офсайд. Остановились, надо было до конца момент доиграть.