Маркус Берг: сейчас я играю лучше и лучше, доволен собой

Шведский нападающий Маркус Берг, забивший первый гол за "Краснодар" на домашнем стадионе, прокомментировал итоги противостояния со "Спартаком".



– Ты забил первый гол на домашней арене, какие эмоции? Кстати, этот гол стал первым за долгое время, забитым командой с углового.

– Это очень хорошее чувство, что я забил на домашней арене. Я доволен, как мы играли в матче. Первый тайм у нас получился очень хорошо. Возможно, за исключением последних минут.



– Почему не получалось забить раньше? Были претензии от болельщиков к твоей результативности. С чем это связано?

– Я, честно говоря, не знаю, что можно сказать по этому поводу. Я мог бы придумать какие-то для себя оправдания, но было очень тяжело без предсезонной подготовки играть на достаточном уровне. Кроме того, первые игры, что я играл здесь, были с достаточно сложными соперниками, поэтому у меня многое не получалось. Сейчас я играю лучше и лучше, доволен собой. Я привык к жесткому календарю, когда приходится играть несколько игр в неделю. Хочу забивать больше мячей и забивать своей команде.



– Как вам игра "Спартака"? Это команда, которая будет биться за выживание в сезоне?

– Это хорошая, сильная команда с очень квалифицированными игроками. Она очень популярна в России, просто сейчас у неё не очень хорошие времена. Недавно из команды ушел тренер, они будут назначать нового. Уверен, они прибавят, а сейчас они занимают не своё место в таблице.



Источник: www.rusfootball.info