Василий Уткин прокомментировал ответ Орлова на слова про "Зенит" и империю зла
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнения "Зенита" с империей зла.
Фото: РИА Новости
"Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают. Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: "Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных". Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих её существах. Только это и делает "Зенит" империей зла", — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»