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"Краснодар" не продал Сулейманова в "Боруссию" более чем за 20 млн евро

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов входил в сферу интересов дортмундской "Боруссии", но руководство российского клуба отказалось продавать игрока, информирует "РБК-Спорт".
Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"
Дортмундцы обращались в "Краснодар", но владелец клуба Сергей Галицкий не спешит отпускать игрока. "Боруссия" была готова заплатить более 20 млн евро.

"Летом клубу предлагали больше 20 млн евро за Шапи, но в "Краснодаре" не хотят его пока продавать ни в один из клубов. Деньги тут ни при чем. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определенных обстоятельствах перебрался в европейский клуб", — отметил источник.

В нынешнем сезоне 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 18 матчах за "Краснодар", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.


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Теги: Краснодар Боруссия Д Сулейманов Галицкий
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