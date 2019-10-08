"Краснодар" не продал Сулейманова в "Боруссию" более чем за 20 млн евро

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов входил в сферу интересов дортмундской "Боруссии", но руководство российского клуба отказалось продавать игрока, информирует "РБК-Спорт"

Фото: официальный сайт ФК "Краснодар"

Дортмундцы обращались в "Краснодар", но владелец клуба Сергей Галицкий не спешит отпускать игрока. "Боруссия" была готова заплатить более 20 млн евро.



"Летом клубу предлагали больше 20 млн евро за Шапи, но в "Краснодаре" не хотят его пока продавать ни в один из клубов. Деньги тут ни при чем. Там хотят, чтобы он окреп, а потом уже при определенных обстоятельствах перебрался в европейский клуб", — отметил источник.



В нынешнем сезоне 19-летний Магомед-Шапи Сулейманов принял участие в 18 матчах за "Краснодар", забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.