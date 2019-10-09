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Генеральная прокуратура попросила отложить судебное расследование по делу Алдонина

Генеральная прокуратура попросила отложить судебное расследование по делу Евгения Алдонина, Дмитрия Сычева, Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Андрея Каряки, Дмитрия Кириченко, сообщает Sport24.

Генпрокуратура просит отложить судебное расследование для того, чтобы надлежащим образом подготовиться к процессу дела. Суд предлагает дату судебного расследования на 23 октября в 16:00.


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Теги: Алдонин
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