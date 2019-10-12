Кононов ушёл почти две недели назад, а у «Спартака» всё ещё нет тренера. Клуб теряет драгоценное время

Даже приехавший в «Спартак» только месяц назад, а вчера прихлопнувший сборную Англии Алекс Крал успел всё понять: «Из-за неудачных результатов отставка Кононова была лишь вопросом времени», – сказал чех в начале октября.
Томас Цорн уж точно не мог этого не понимать, потому даже ещё при Кононове мог и, возможно, должен был прорабатывать альтернативные варианты.
Впрочем, в прессе всё достаточно быстро свелось к одному и единственному: с 1 октября разные издания и журналисты пишут про Доменико Тедеско, переговоры с ним и скорое назначение.
«Чемпионат» сообщал, что Тедеско подпишет контракт со «Спартаком» уже в понедельник. Потом – что во вторник. Затем в угадайку втянулся «СЭ» и сообщил о презентации в пятницу. Тедеско вроде бы должен был дать ответ в четверг, потом говорилось о пятнице. Сейчас «СЭ» информирует, что тренер должен уладить расторжение контракта с «Шальке» и подписать соглашение со «Спартаком» в понедельник.
Тем временем, уже в четверг «Спартак» вышел из мини-отпуска, а значит тренер мог уже 3 дня отработать с новой командой. Смысл работать, если все лидеры в сборных? Ну, Айртона, Кутепова, Ещенко, Гулиева, Тиля, Мирзова, Шюррле, Мельгарехо, Понсе и Ларссона в сборные никто не вызывал, не говоря о травмированых Жиго и Зобнине.
Если Тедеско и подпишет контракт в понедельник, игроки уже 5 дней отработают под руководством тренеров, которые вряд ли продолжат работу с ними. Хотя сейчас насчёт будущего тренерского штаба непонятно ничего и логику проследить невозможно, если на новой волне «А тутти аванти» в клуб пытаются вернуть Романа Пилипчука, которого каррероверы обвиняют в «сливе» Святого Массимо.
Но «Спартак» бездарно спускает время при любых раскладах. Понятно, что вести переговоры при Кононове было нельзя, но Олег Георгиевич покинул свой пост 29 сентября. Всю неделю до подготовки к матчу с «Краснодаром» можно было заниматься приглашением нового тренера, который сейчас уже приступил бы к работе со своими новыми игроками.
Результат более 10 дней «работы» Томаса Цорна и спартаковского руководства – ожидание ответа от 34-летнего тренера, по делу уволенного из «Шальке» после одного крутого сезона. Можно подумать, что «Спартак» уговаривает минимум Моуринью или Венгера, у которых на столе полно предложений от амбициозных клубов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Но ожидание ответа – это ещё ладно. Противно представить, как же «Спартак» вляпается, если Тедеско потратил эту неделю на изучение будущего места работы и не решился окунуться в пекло. Да, Лаудруп и Эмери были востребованы и после «Спартака», но Мурату Якину повезло меньше – после возвращения в Швейцарию он не показывается в Лиге чемпионов и не привлекает внимание крутых европейских клубов, как наставники «Ред Булла» из Зальцбурга, пражской «Славии», как сам Якин, когда тренировал «Базель».
Для Тедеско «Спартак» действительно очень рискованная и затея. Он по-прежнему получает деньги по контракту с «Шальке», а теперь должен от них отказаться, чтобы к лету вновь оказаться безработным? Если в «Спартаке» действительно хотят пригласить Станислава Черчесова после Евро-2020, Доменико вряд ли этому помешает. Чемпионом ему не стать, в еврокубки будет попасть очень тяжело. Новых трансферов он не получит, состав подбирался не под его идеи. Всё, что ему достанется, – колоссальное давление и нездоровая обстановка вокруг команды, которую ещё только предстоит создать.
Так что Тедеско с его паузой понять действительно можно, а вот «Спартак» – не совсем. И если в матче с «Рубином» красно-белые снова потеряют очки, поблагодарить за это нужно будет менеджмент: вряд ли Тедеско успеет чего-то добиться за 3-4 дня, которые у него будут до игры, если Доменико не последует примеру легенды «Спартака» Джона Терри.
Фото: Reuters, СЭ
Кононов ушёл почти две недели назад, а у «Спартака» всё ещё нет тренера. Клуб теряет драгоценное время
Хотя при намерении попасть в еврокубки и 11-очковом отставании от пятёрки важен каждый матч.
Фото: Reuters
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