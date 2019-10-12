"В данный момент в переговорах Мирчи и московского "Динамо" пауза. Мирча хочет возглавить "Динамо". Мы дали свое согласие, но сейчас решаются некоторые организационные вопросы", - цитирует Запорожану Sport24.
Напомним, "Динамо" находится без главного тренера после отставки Дмитрия Хохлова.
Агент: Луческу согласился возглавить "Динамо"
Агент румынского специалиста Мирчи Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что Луческу, который ранее в России работал главным тренером "Зенита", согласился возглавить "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
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