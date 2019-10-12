Агент: Луческу согласился возглавить "Динамо"

Агент румынского специалиста Мирчи Луческу Аркадий Запорожану сообщил, что Луческу, который ранее в России работал главным тренером "Зенита", согласился возглавить "Динамо".

Фото: ФК "Зенит"