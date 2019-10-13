Эрикссон: Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон рассказал, как перед покупкой "Челси" в 2003 году российский бизнесмен Роман Абрамович обдумывал другие варианты."Мы встретились у отеля. Стояли три человека. Один хорошо одетый, другой так себе, про третьего я подумал, что он водитель. Конечно, это был Роман.Он хотел купить команду в Москве, так что мы вылетели туда на три дня: я, он и Пини (израильский футбольный агент Захави). Мы изучили все клубы, и я сказал, что нужно покупать "Динамо", потому что у них лучшая инфраструктура.Я уехал на каникулы, и позвонила его правая рука. Роман поменял свое мнение. Теперь он хочет купить клуб в Лондоне. "Тоттенхэм" или "Челси". Я спросил, чего он хочет. Он сказал, что побеждать. Я ответил: «Тогда купи "Челси". Там нужно поменять половину команды, а в "Тоттенхэме" — всю", - цитирует Эрикссона The Times.