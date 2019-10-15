Фанаты "Уфы" нарисовали граффити длиной 362 метра, установив рекорд

Болельщики ФК «Уфа» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России



Фанаты «Уфы» решили поддержать родную команду и раскрасили забор вдоль дороги, ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити длиной 362 метраhttps://t.co/Am0xQlIwHI pic.twitter.com/L3qoNSnw0p