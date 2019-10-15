Фанаты "Уфы" нарисовали граффити длиной 362 метра, установив рекорд

Болельщики ФК «Уфа» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России— ФК УФА (@UfaFc) October 15, 2019
Фанаты «Уфы» решили поддержать родную команду и раскрасили забор вдоль дороги, ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити длиной 362 метраhttps://t.co/Am0xQlIwHI pic.twitter.com/L3qoNSnw0p
Фанаты раскрасили забор вдоль дороги, которая ведет к стадиону "Нефтяник". Общая длина граффити составила 362 метра. Рисунок стал самым большим болельщицким граффити в России.
"Идея сделать граффити возникла еще в 2015 году, когда футбольный клуб "Уфа" вернулся на стадион "Нефтяник". Дорога, ведущая к родному стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами. И естественно такой вид не создавал антураж футбольного района, каким является Черниковка.
Мы нашим фанатским объединением "Уфимцы" постепенно начали реализовывать план по созданию уникального граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды. В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозное граффити, длиной 362 метра, которое стало украшением не только отдельного района, но и всего города Уфа. Более того, это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России", — прокомментировал событие руководитель официального фан-клуба "Уфы" Руслан Хакимов.