Восстанавливающийся после травмы Бабич приступил к тренировкам с мячом

Пресс-служба "Спартака" сообщила, что защитник команды Срджан Бабич, восстанавливающийся после травмы, приступил к работе с мячом.


Срджан Бабич присоединился к тренировкам "Спартака" на зимних сборах команды 1 февраля. Ранее сообщалось, что он завершил восстановление после травмы, из-за которой пропустил часть сезона. Защитник получил повреждение передней крестообразной связки во время матча 12-го тура РПЛ с "Ростовом" 18 октября. Игрок был заменен во время встречи. Матч завершился ничьей со счетом 1:1.

В сезоне-2025/26 сербский футболист выступил в 13 встречах, в которых не записал на свой счет результативных действий. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Бабича в 6 миллионов евро.

