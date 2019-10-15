Ловчев - о Тедеско: вся биография умещается в две строчки

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев признался, что не верит в нового главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, о назначении которого было объявлено в понедельник, 14 октября.



Фото: ФК "Спартак"

"На какое-то время вопрос тренером в "Спартаке" решился. Хороший ли Тедеско вариант для "Спартака"? Сейчас, кроме Цорна, вряд ли кто-то сможет ответить. "Спартак" — команда, над которой не надо делать эксперименты. Но сейчас руководство в тупике.Пока хорошо, что тренера вообще назначили. Но разве кто-то у нас в стране знает, кто такой Доменико Тедеско? Вся его биография умещается в две строчки. При этом сколько у нас таких же ребят, которые еще недавно играли в "Спартаке" и стали тренерами.Я был в "Спартаке", когда команда вылетела в первую лигу. Как капитана команды меня вызывали в горком партии, спрашивали мнение, кто должен возглавить "Спартак". Когда возникла фигура Константина Ивановича Бескова, я, конечно, высказался "за". Это потом наши взгляды разойдутся, но и тогда, и всегда считал, что Бесков — Тренер. Потому что было понятно, что он может поставить футбол и тем самым решать задачи. Он как тренер к тому моменту давно состоялся.О Тедеско так сказать нельзя. Но Федун доверился в этой ситуации Цорну. Вообще с таким составом — кто бы ни был тренером — команда должна играть лучше. Но часто замечаю, что у нас клубы зачастую играют хорошо только когда приходит тренер, а потом — чем дольше он тренирует — игра ухудшается. Это говорит о классе тренера, его опыте. Или отсутствии.Откровенно говоря, не особо верю, что у Тедеско что-то удастся сделать. И все же дай Бог, чтобы получилось. Говорю так, потому что был и остаюсь болельщиком "Спартака", — написал Ловчев в своем телеграм-канале.