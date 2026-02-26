"Челси" может продать Гарначо летом

"Челси" может расстаться с атакующим полузащитником Алехандро Гарначо в летнее трансферное окно.

Фото: Getty Images

Как сообщает Transfer News Live, лондонский клуб готов рассмотреть продажу аргентинца, если его игра не станет более убедительной. На данный момент решение не принято, однако футболист рискует потерять место в стартовом составе при отсутствии прогресса.



Гарначо перешёл в "Челси" из "Манчестер Юнайтед" в конце прошлого лета. С тех пор 21-летний игрок провёл 29 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.