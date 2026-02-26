Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
19:30
БалтикаНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
17:00
УралНе начат
КАМАЗ
18:00
Арсенал ТулаНе начат

"Челси" может продать Гарначо летом

"Челси" может расстаться с атакующим полузащитником Алехандро Гарначо в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как сообщает Transfer News Live, лондонский клуб готов рассмотреть продажу аргентинца, если его игра не станет более убедительной. На данный момент решение не принято, однако футболист рискует потерять место в стартовом составе при отсутствии прогресса.

Гарначо перешёл в "Челси" из "Манчестер Юнайтед" в конце прошлого лета. С тех пор 21-летний игрок провёл 29 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится