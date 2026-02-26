Как сообщает Transfer News Live, лондонский клуб готов рассмотреть продажу аргентинца, если его игра не станет более убедительной. На данный момент решение не принято, однако футболист рискует потерять место в стартовом составе при отсутствии прогресса.
Гарначо перешёл в "Челси" из "Манчестер Юнайтед" в конце прошлого лета. С тех пор 21-летний игрок провёл 29 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
"Челси" может продать Гарначо летом
