Селюк: восхищен женой Семака

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк восхитился женой главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анной, которая недавно решила усыновить темнокожего ребенка.



"Восхищен женой Семака. Уверен, у такой семьи всегда будет все хорошо. Храни вас Бог и дай удачи во всех начинаниях. Редко перед кем преклоняюсь, но это тот случай. Великая женщина и великая мать. Безусловно, этого не могло быть без согласия Сергея. Молодцы", — написал Селюк в твиттере.