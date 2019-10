Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в "Спартак", мы скучаем

View this post on Instagram

Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с @_lomovitskiy_ В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать-не сложно и очень приятно. СПАСИБО! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, пятёрку Болгарам? @na_vyezd и скорее возвращаться домой @fcsm_official Мы по тебе скучаем! ??????? #ребров32 #александрломовицкий #спартакмосква #своимиглазами #благотворительность #делатьдобролегко