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Ребров — Ломовицкому: скорее возвращайся в "Спартак", мы скучаем

Голкипер "Спартака" Артём Ребров поделился мнением об одноклубнике Александре Ломовицком, который текущий сезон проводит в аренде в тульском "Арсенале".
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Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться не только на футбольном поле, но и за его пределами! Если эти люди разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы увиделись с @_lomovitskiy_ В Саше мне, кроме всего прочего, нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для «галочки» или «очищения кармы». Он интересуется обоими своими подопечными: и Антоном и Софией. Узнает не только про их здоровье, но и о бытовых вопросах. За такое отношение я могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка крута! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать-не сложно и очень приятно. СПАСИБО! Ну а пожелать я тебе хочу уверенности в себе, пятёрку Болгарам? @na_vyezd и скорее возвращаться домой @fcsm_official Мы по тебе скучаем! ??????? #ребров32 #александрломовицкий #спартакмосква #своимиглазами #благотворительность #делатьдобролегко

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"Есть люди, с которыми всегда приятно встречаться и общаться, не только на футбольном поле, но и за его пределами. Если они разделяют твои идеи, встречаться приятно вдвойне. Вчера мы виделись с Ломовицким.

В Саше мне кроме всего прочего нравится его заинтересованность в деле благотворительности. Он не просто вкладывает личные средства для галочки или очищения кармы. Он интересуется обоими подопечными: и Антоном, и Софией. Узнает не только об их здоровье, но интересуется и бытовыми вопросами. За такое отношение могу только пожать руку Александру. Твоя помощь и поддержка — это круто! Особенно для тех детей, которых ты делаешь счастливыми. Не стесняйся говорить об этом. Своим примером ты показываешь, что помогать несложно и очень приятно. Спасибо!

Ну а пожелать тебе хочу уверенности в себе, пятёрку болгарам и скорее возвращайся домой, в "Спартак". Мы по тебе скучаем!" — написал Ребров в своём "инстаграме".


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Теги: Ребров Спартак Ломовицкий Арсенал Тула
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