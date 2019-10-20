Анюков извинился перед тренерским штабом "Оренбурга" и Чукановым

37-летний футболист получил прямую красную карточку за толчок игрока "Оренбурга" Андреа Чуканова.
"Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу "Оренбурга" и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил", - сказал Анюков.
Александр Анюков: Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу "Оренбурга" и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил#ОренбургКрылья pic.twitter.com/SBNb3FQYTm— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 20, 2019