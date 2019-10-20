Анюков извинился перед тренерским штабом "Оренбурга" и Чукановым

Александр Анюков: Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу "Оренбурга" и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил#ОренбургКрылья pic.twitter.com/SBNb3FQYTm — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) October 20, 2019

Защитник "Крыльев Советов" Александр Анюков извинился за свое поведение в концовке матча 13-го тура РПЛ против "Оренбурга" (1:0).37-летний футболист получил прямую красную карточку за толчок игрока "Оренбурга" Андреа Чуканова."Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу "Оренбурга" и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил", - сказал Анюков.