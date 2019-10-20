Арбитры "убивали" "Сочи"?

Да Нет, сочинцы убивали себя своими фолами





Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу?

Матч с не самой привлекательной вывеской получился невероятно трудным для судейства: хорошо, что у бригады Мешкова хотя бы были видеоповторы. У нас они тоже имеются.

Кадр из трансляции "Матч Премьер"

Первый пенальти в ворота "Сочи": Ломовицкий убирает мяч от Кудряшова и падает после касания ноги соперника. Мешков сразу ставит 11-метровый и не идёт смотреть повторы.







Беды Луценко продолжаются: после незабитого пенальти Луценко забивает красивейший гол через себя, но арбитры его отменяют. Самый мутный эпизод матча складывается как раз в пользу "Сочи": то ли тут опасная игра Луценко, то ли офсайд, то ли фол в атаке от Кангва?







В центре внимания снова Ломовицкий: Александр врывается в штрафную и падает после того, как Мостовой потерял равновесие и коснулся его ноги. Мешков изначально не реагирует и ставит 11-метровый только после просмотра видеоповтора. Это решение вызывает потасовку, в которой Кудряшов получает свою первую жёлтую.







На 49-й минуте игра снова останавливается для работы VAR. Предмет разбора - попадание мяча в руку защитнику "Арсенала", но в трансляцию дали единственный повтор, с которого ничего не понятно.



Наконец, третий пенальти, который комментатор Дмитрий Шнякин назвал самым очевидным (но не для главного арбитра). К слову, он же и самый глупый - Комбаров наоборот пробрасывал мяч из штрафной. Принял решение Мешков снова после видеоповтора.







Но и это было ещё не всё: на 64-й минуте за Кудряшов подножкой остановил прорыв Ломовицкого и получил вторую жёлтую, "Сочи" остался в меньшинстве. Увы, видео этого момента мы пока не располагаем. Фол неоспорим, Фёдор шёл на него осознанно, быть может, полагая, что после трёх пенальти у Мешкова не хватит наглости показать ещё и красную. Хватило - с правилом "духъ игры" Виталий не знаком.



После трёх пенальти и удаления велик соблазн закрыть глаза на отменённый гол Луценко и объявить Мешкова в предвзятости, но Александр Точилин комментировать судейство не стал. Действительно, быть может, его команде просто стоит аккуратнее играть в своей штрафной? По крайней мере, на матчах с системой VAR - нельзя же так злоупотреблять выдающимися способностями Джанаева.