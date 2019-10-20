» » Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу?

Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу?

Матч с не самой привлекательной вывеской получился невероятно трудным для судейства: хорошо, что у бригады Мешкова хотя бы были видеоповторы. У нас они тоже имеются.
Кадр из трансляции "Матч Премьер"
Первый пенальти в ворота "Сочи": Ломовицкий убирает мяч от Кудряшова и падает после касания ноги соперника. Мешков сразу ставит 11-метровый и не идёт смотреть повторы.



Беды Луценко продолжаются: после незабитого пенальти Луценко забивает красивейший гол через себя, но арбитры его отменяют. Самый мутный эпизод матча складывается как раз в пользу "Сочи": то ли тут опасная игра Луценко, то ли офсайд, то ли фол в атаке от Кангва?



В центре внимания снова Ломовицкий: Александр врывается в штрафную и падает после того, как Мостовой потерял равновесие и коснулся его ноги. Мешков изначально не реагирует и ставит 11-метровый только после просмотра видеоповтора. Это решение вызывает потасовку, в которой Кудряшов получает свою первую жёлтую.



На 49-й минуте игра снова останавливается для работы VAR. Предмет разбора - попадание мяча в руку защитнику "Арсенала", но в трансляцию дали единственный повтор, с которого ничего не понятно.

Наконец, третий пенальти, который комментатор Дмитрий Шнякин назвал самым очевидным (но не для главного арбитра). К слову, он же и самый глупый - Комбаров наоборот пробрасывал мяч из штрафной. Принял решение Мешков снова после видеоповтора.



Но и это было ещё не всё: на 64-й минуте за Кудряшов подножкой остановил прорыв Ломовицкого и получил вторую жёлтую, "Сочи" остался в меньшинстве. Увы, видео этого момента мы пока не располагаем. Фол неоспорим, Фёдор шёл на него осознанно, быть может, полагая, что после трёх пенальти у Мешкова не хватит наглости показать ещё и красную. Хватило - с правилом "духъ игры" Виталий не знаком.

После трёх пенальти и удаления велик соблазн закрыть глаза на отменённый гол Луценко и объявить Мешкова в предвзятости, но Александр Точилин комментировать судейство не стал. Действительно, быть может, его команде просто стоит аккуратнее играть в своей штрафной? По крайней мере, на матчах с системой VAR - нельзя же так злоупотреблять выдающимися способностями Джанаева.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Теги: Мешков Арсенал Тула Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Болельщик на парашюте спустился на поле во время матча "Сассуоло" - "Интер"
Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды
Дичь в Туле: Мешков назначил 3 пенальти и удалил игрока "Сочи". Неужели всё по делу? 1
Грушевский: в РПЛ две беды: "Тамбов", играющий в Саранске, и "Уфа", играющая на засра***** газоне
"Арсенал" дома сыграл вничью с "Сочи", пробив три пенальти 12
Аленичев: возможно, Моуринью просто не видел, как воплотить с "МЮ" свою философию
Масалитин: не думаю, что ЦСКА в этом сезоне является претендентом на чемпионство 1
"Динамо" и "Краснодар" назвали стартовые составы
Джанаев в матче с "Арсеналом" отразил два пенальти из трех
Цорн - о трагедии в "Лужниках": о таких моментах нельзя забывать
Федотов: главный арбитр сказал мне, чтобы я лично пошел разбираться с Божовичем
Зуев: Тедеско удивил стартовым составом на матч с "Рубином"
Евсеев: поле? Для футболистов неудобно, для зрителей неприятно, но для специалистов - положено 1
Евсеев - о праздновании гола с судьей: он у меня под рукой оказался (видео) 3
Беленов: наше поле - худшее в РПЛ. И не искусственное, и не настоящее 1
Гончаренко: какой уже раз нужно отметить, что мы не очень играем на стандартах 5
Аленичев дал совет Кононову 4
Главный тренер "Партизана" призвал фанатов воздержаться от расизма
Анюков извинился перед тренерским штабом "Оренбурга" и Чукановым 1
ЦСКА прыгнул на те же грабли. Евсеев снова не дал москвичам победить 22
"Уфа" и ЦСКА не выявили победителя 25
"Арсенал" - "Сочи": стали известны стартовые составы
Жиго, Зобнин, Тедеско и Цорн почтили память жертв трагедии в "Лужниках" 2
"Интер" со счетом 4:3 обыграл "Сассуоло"
Аленичев: В ПФЛ я, конечно, не пойду, но не вижу ничего зазорного в том, чтобы поработать в ФНЛ 6
Шашков: санкции к Анюкову? А какие к нему санкции, был спортивный эпизод 2
Федотов - о своем удалении: может, это какая-то личная неприязнь? 1
Гендиректор "Крыльев Советов": в концовке матча с "Оренбургом" сыграли роль эмоции
Член попечительского совета "Оренбурга": есть вопросы к судье 1
Божович: люди, которые должны были успокоить ситуацию в матче с "Оренбургом", делали наоборот 2
Все новости