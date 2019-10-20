Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о состоянии травмированных футболистов бело-голубых Максимилиана Филиппа, Тони Шунича и Клинтона Н’Жи.
"Шунич получил травму на тренировке сборной, он приехал с травмой, которая требует лечения. Как быстро он поправится, пока непонятно. Надеюсь, что наши врачи сделают все возможное.
Н’Жи вышел на тренировку на той неделе после травмы, но мы поняли, что здоровье не позволяет ему пока заниматься в общей группе. Это у него старая травма, которая его беспокоит.
У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы его сегодня привлекли к игре, то могли бы потерять игрока на более долгий срок. Он рвался на поле, что не может не радовать меня как тренера, но мы решили, что здоровье игрока прежде всего. Я надеюсь, что в начале следующей недели он будет уже в общей группе", - цитирует Новикова Sport24.ru.
Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Филиппа, Шунича и Н’Жи
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