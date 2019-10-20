» » Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Филиппа, Шунича и Н’Жи

Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Филиппа, Шунича и Н’Жи

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Кирилл Новиков рассказал о состоянии травмированных футболистов бело-голубых Максимилиана Филиппа, Тони Шунича и Клинтона Н’Жи.

"Шунич получил травму на тренировке сборной, он приехал с травмой, которая требует лечения. Как быстро он поправится, пока непонятно. Надеюсь, что наши врачи сделают все возможное.

Н’Жи вышел на тренировку на той неделе после травмы, но мы поняли, что здоровье не позволяет ему пока заниматься в общей группе. Это у него старая травма, которая его беспокоит.

У Филиппа проблемы с сухожилием, если бы мы его сегодня привлекли к игре, то могли бы потерять игрока на более долгий срок. Он рвался на поле, что не может не радовать меня как тренера, но мы решили, что здоровье игрока прежде всего. Я надеюсь, что в начале следующей недели он будет уже в общей группе", - цитирует Новикова Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Нжи Динамо Шунич Филипп
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер "Динамо" рассказал о состоянии Филиппа, Шунича и Н’Жи
Черчесов рассказал, почему не сбреет усы после чемпионата Европы
Зуев: отрыв "Рубина" от еврокубковой зоны приличный
Рыков: не скажу, что "Динамо" можно поздравить с ничьей
Рианчо: прошло слишком мало времени, чтобы всерьез судить о работе Тедеско
Клубный чемпионат мира 2021 года может пройти в Китае
Де Вильена: если бы "Краснодар" хоть раз забил "Динамо" во 2-м тайме, то победил бы
Игбун: задача "Динамо - подняться обратно, наверх турнирной таблицы 3
Панченко: у "Динамо" был хороший настрой. Можно сказать, практически все получалось у команды
Морозов: думаю, сегодня у "Динамо" был переломный момент
Новиков: "Динамо" было ближе к победе
Черчесов: самое главное для Тедеско - понять, куда он попал и что нельзя делать 3
Черчесов: Джикия стал завидовать Головину. Я сказал ему: "Давай-ка на свое место" 1
Карпова забила эффектный гол пяткой в Испании (видео) 1
Не спешите их хоронить. Кризисный «Манчестер Юнайтед» остановил неуязвимый «Ливерпуль»
Тренировка "Баварии" была прервана из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо 1
"Динамо" не проиграло хотя бы перед юбилеем Яшина. "Краснодар" снова огорчил
Матвеев: мы плохо начали первый и второй тайм. Результат закономерен
"Барселона" проявляет интерес к 22-летнему полузащитнику "Шальке" Ариту 1
Слуцкий: моя зарплата в "Витессе" в пять раз меньше, чем была в ЦСКА 4
Летом "МЮ" выделит на трансферы 350 млн евро 2
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью 17
Аленичев: не ожидал, что болельщики "Спартака" готовы к ударам ниже пояса 5
"Монако" без Головина вырвал победу у "Ренна" 1
"Ливерпуль" потерял первые очки в сезоне, сыграв вничью с "МЮ"
На стадионе "Динамо" презентовали оригинал "Золотого мяча" Льва Яшина
Губернатор Ростовской области: теперь мы знаем, сколько нужно забить "Зениту" во втором круге 7
Газизов: лучше иметь хорошее искусственное поле, чем плохое натуральное
Болельщик на парашюте спустился на поле во время матча "Сассуоло" - "Интер"
Слуцкий: я не обращаю внимания не рекорды
Все новости