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Шмаров — о "золотом" голе в 1989 году: у Родионова не было сил — я и пробил

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Шмаров рассказал, как ему пришла в голову идея исполнить штрафной на последней минуте матча в предпоследнем туре чемпионата СССР 1989 года. Напомним, гол Шмарова киевскому "Динамо" стал фактически "золотым" для красно-белых.

"Обычно у нас Родионов исполнял все штрафные, а тут спросил: "Ребята, кто может пробить? У меня уже сил нет". Чуть-чуть обманули киевлян: Морозов ставил мяч, Боря Поздняков стенку толкал – метров на шесть или семь только отодвинул, а я пробил. Удар получился хороший – не зря полгода в Тарасовке тренировал. Левши не было в команде – вот и занял эту нишу. Минут за 20 до тренировки выходил на поле, высыпал сетку мячей и приблизительно с этой точки лупил по пустым воротам. Отрепетировал практически до автоматизма: из десяти восемь попадал", — рассказал Шмаров "Чемпионату".


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Теги: Шмаров Родионов Спартак
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