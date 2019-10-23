Анюков дисквалифицирован на два матча

Сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по эпизоду в матче 13-го тура РПЛ "Оренбург" - "Крылья Советов" (0:1).В концовке встречи на поле разгорелась потасовка, в ходе которой защитник самарцев Александр Анюков ударил нападающего оренбуржцев Андреа Чуканова. В потасовку вмешались главный тренер "Крыльев" Миодраг Божович и его коллега из "Оренбурга" Владимир Федотов. В результате арбитр матча Василий Казарцев показал Анюкову, Божовичу и Федотову красные карточки.По итогам заседания КДК было принято решение дисквалифицировать Анюкова на две игры. Комитет учел, что за 20 лет игровой карьеры это его первая красная карточка. Кроме того, футболист принес извинения на КДК. Он также извинился перед Чукановым сразу после матча.