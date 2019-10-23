Александр Бурчук, адвокат бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгений Алдонина, прокомментировала решение замоскворецкого суда Москвы, который перенёс рассмотрение иска экс-футболиста к МВД. Алдонин просит взыскать с министерства 47 млн рублей за некачественное, по его мнению, расследование дела о мошенничестве в банке "Замоскворецкий".
"Судья Перепечина не заметила дела Хохлова, Каряки, Никифорова, Кириченко и Сычева, которые лежали у неё на столе. Теперь ей надо время на рассмотрения их. Думаю, дела также отложат на 13-е число. Судья Шемякина болеет, поэтому Перепечина должна с технической точки зрения провести заседание", - цитирует Бурчука "Чемпионат".
Адвокат Алдонина: судья не заметила дела других футболистов, ей нужно время
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