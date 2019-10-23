Жена Песьякова: муж обладает железобетонным спокойствием. Ревность - это не про него

Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, поделилась мнением о футболе, спокойствии мужа и многом другом.— Сначала было непросто, сильно переживала, когда Сережа летел куда-то, скучала во время заездов и сборов. Сейчас полегче: и попривыкла уже, и дети появились, а с этой парочкой скучать некогда.— Очень тяжело. Я эмоциональный человек и любая игровая ситуация мне кажется потенциально опасной для наших ворот. Выдыхаю только когда мяч на другой половине поля. Ну и по части травм, безусловно, переживаю не меньше.— У меня такого нет. Не могу сказать, что футбол — это моя жизнь и страсть. Слежу только за отечественным чемпионатом, а матчи смотрю в основном с участием нашей команды. "Ростов" часто показывает хорошую игру и, разумеется, мои симпатии принадлежат всем нашим ребятам.— Честно говоря, даже не знаю, много ли, муж не дает мне для ревности ни малейшего повода.— Предложения начинают поступать, чему я очень рада. А муж у меня обладает железобетонным спокойствием, он уверен в себе и во мне, так что ревность — это не про него.