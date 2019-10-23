Ксения Песьякова, жена вратаря "Ростова" Сергея Песьякова, поделилась мнением о футболе, спокойствии мужа и многом другом.
— Работа футболиста не самая простая — это много тренировок и много поездок и перелетов. А легко ли быть супругой футболиста?
— Сначала было непросто, сильно переживала, когда Сережа летел куда-то, скучала во время заездов и сборов. Сейчас полегче: и попривыкла уже, и дети появились, а с этой парочкой скучать некогда.
— Тяжело ли наблюдать за матчем, в котором участвует супруг? Сильно пугаетесь, когда в него кто-то врезается?
— Очень тяжело. Я эмоциональный человек и любая игровая ситуация мне кажется потенциально опасной для наших ворот. Выдыхаю только когда мяч на другой половине поля. Ну и по части травм, безусловно, переживаю не меньше.
— Есть ли у вас любимый футболист (ну кроме мужа, конечно)?
— У меня такого нет. Не могу сказать, что футбол — это моя жизнь и страсть. Слежу только за отечественным чемпионатом, а матчи смотрю в основном с участием нашей команды. "Ростов" часто показывает хорошую игру и, разумеется, мои симпатии принадлежат всем нашим ребятам.
— У Сергея много поклонниц и фанаток? Не ревнуете ли к ним?
— Честно говоря, даже не знаю, много ли, муж не дает мне для ревности ни малейшего повода.
— В сети вы публикуете много красивых фотосессий. Не предлагали ли вам сниматься в рекламе или поработать моделью? И интересно, не ревнует ли муж?
— Предложения начинают поступать, чему я очень рада. А муж у меня обладает железобетонным спокойствием, он уверен в себе и во мне, так что ревность — это не про него.
"Блокнот"
Жена Песьякова: муж обладает железобетонным спокойствием. Ревность - это не про него
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»