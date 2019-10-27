Берг: в ситуации с удалением мы оба шли на мяч

Нападающий "Краснодара", который получил прямую красную карточку в игре против "Оренбурга", прокомментировал это решение судьи.

Фото: эфир «Матч Премьер»

– Я не видел это на повторе, но я сам чувствую, что в этой ситуации мы оба шли на мяч, – признался игрок. – Мы оба пытались ударить по мячу, нам обоим было больно, но соперника это выключило из игры. Это такая ситуация, что сложно что-то еще сказать.



– Был ли у вас разговор с рефери по этому моменту?

– Нет. Я думаю, на первый взгляд, что это – желтая карточка. Я не знаю, это было его мнение. Не могу прокомментировать его сейчас.



Источник: www.rusfootball.info