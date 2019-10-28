"Карпин очень хорошо понимает футбол, он прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.
Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков? Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.
Насколько Карпин отличается от Кононова? Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: "Поставь в состав этого игрока, а не того", и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля", — цитирует Попова пресс-служба "Ростова".
Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях
Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, сравнив его с Олегом Кононовым, под руководством которого он играл в "Спартаке".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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