» » Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях

Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, сравнив его с Олегом Кононовым, под руководством которого он играл в "Спартаке".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Карпин очень хорошо понимает футбол, он прекрасный психолог. Он построил эту команду и научил играть в такой футбол, не отвлекается на сторонние факторы.

Насколько важно его знаменитое футбольное прошлое для игроков? Он для многих является примером, много играл за рубежом, имеет опыт в Лиге чемпионов. Его не обманешь, он через многое прошел в жизни, с Карпиным всегда интересно. У него очень хорошие теоретические занятия, я всегда что-то записываю для себя.

Насколько Карпин отличается от Кононова? Карпин выделяется тем, что к нему не может кто-то подойти и сказать: "Поставь в состав этого игрока, а не того", и он это сделает. А у Кононова было так, у него нет своего мнения во многих ситуациях. Карпин всегда встает на защиту игроков, берет ответственность на себя. Так что для меня и по профессиональным, и по человеческим качествам — это небо и земля", — цитирует Попова пресс-служба "Ростова".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Попов Карпин Кононов Ростов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Смолов и Живоглядов перед въездом на "РЖД Арену" были оштрафованы ГИБДД за тонировку
Провал вратаря сборной и кошмарная неудача ЦСКА. Главные неудачники тура
Пиоли: нет смысла отрицать, что сейчас в "Милане" тяжёлая ситуация
Стротман: для меня "ПСЖ" — это команда из другого чемпионата
Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях 3
Карпов: с выходом Дзюбы ничего не поменялось
Адвокат Глушаковой: все, что Денис хочет сделать, в итоге оборачивается нам на руку
Апелляционное заседание по делу о разделе имущества Глушакова с бывшей женой перенесено
Гендиректор "Шахтера": никто не верил, что "Зенит" купил Тимощука за 25 млн. А оно так и есть 1
В. Чалов: «Зенит» - лучшая команда России 2
"Манчестер Юнайтед" — первый клуб, забивший 2000 голов в АПЛ
Шахов: ничья с "Краснодаром" — неплохой результат для "Оренбурга"
Актер Маклаков раскритиковал "Локо" за продажу мерча с принтом "Пацаны" 2
Кикнадзе: 0:3 от "Спартака" — увесистая оплеуха для "Локо". Такие раны не скоро заживают 8
Объявлены претенденты на награду лучшему тренеру РПЛ в октябре 1
Джордан у «Спартака» круче, чем у «Локомотива». Сборная лучших игроков 14-го тура 1
Комментатор игры "Локомотив" — "Спартак" извинился за позднее начало трансляции на "Матч ТВ" 4
РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока в октябре 2
Новиков: если выбирать игру или результат, "Динамо" сейчас важнее второе
Яя Туре: людей из ФИФА проблема расизма не заботит, ничего не меняется 3
Нобоа: до Бердыева очень сложно дозвониться. За 12 лет я лишь дважды говорил с ним по телефону
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА — 2023 1
Эмери раскритиковал судью из-за отмены гола "Арсенала" в матче с "Кристал Пэлас"
Видаль отклонил предложение из Китая, чтобы перейти в "Интер"
Нобоа: Семак хотел, чтобы я остался в "Зените"
Глушаков прибыл на апелляционное заседание по делу о разделе имущества с бывшей женой
Уткин: "Спартаку" отчаянно повезло, потому что успели уволить Кононова 7
Тедеско: Кутепов играет потому, что заслуживает этого 2
"Саутгемптон" отправит часть зарплаты в Фонд Святых после разгрома от "Лестера" 1
Тедеско: верю, что "Спартак" не так безнадёжен, как многим кажется 4
Все новости