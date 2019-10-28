Попов: Карпин и Кононов — это небо и земля. У Кононова нет своего мнения во многих ситуациях

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов поделился мнением о главном тренере команды Валерии Карпине, сравнив его с Олегом Кононовым, под руководством которого он играл в "Спартаке".

Фото: "Спорт-Экспресс"