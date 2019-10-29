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Мельгарехо: с радостью провел бы за "Спартак" еще 100 матчей

Полузащитник "Спартака" Лоренцо Мельгарехо высказался о своем будущем в московском клубе. Контракт 29-летнего парагвайца с красно-белыми истекает летом 2020 года.

"Что испытал, когда диктор на заполненном стадионе объявил о моем достижении [в августе Мельгарехо провел 100-й матч за "Спартак"]? Чувство гордости и удовлетворения. Во-первых, ни за один другой клуб я не сыграл столько. Во-вторых, "Спартак" — уважаемая команда и в России, и за ее пределами. Четыре года с красно-белыми были прекрасны. И я с радостью провел бы здесь еще 100 матчей. Но не знаю, возможно ли это, ведь мой контракт скоро заканчивается… Что касается моего будущего, то если честно, детально на эту тему еще не думал. Знаю, что до зимней паузы нам нужно провести пять матчей в чемпионате и одну кубковую игру. Хочу выступить в этих встречах как можно лучше и помочь команде выбраться из нынешнего положения, потому что "Спартак" не заслуживает его ни при каких раскладах! Буду стараться сделать так, чтобы у всех в клубе и у болельщиков осталось обо мне хорошее впечатление.

Хочу ли я остаться в "Спартаке"? Безусловно, но не все зависит от меня. Основная часть моей карьеры прошла именно в России. Всем тем, что имею, что выиграл и заработал, я обязан этой стране. И, конечно же, "Спартаку": именно благодаря этому клубу я смог добиться успеха. Здесь я познакомился с отличными людьми, увидел красно-белых болельщиков, которых считаю лучшими в мире. Даже когда уеду, Россия останется в моей памяти как светлое и чистое воспоминание. Когда заходят подобные темы, эмоции начинают переполнять! Потому что никто не знает, какой из сыгранных матчей станет последним за клуб. Оставшиеся игры до зимней паузы воспринимаю как шесть финалов", — заявил Мельгарехо в интервью клубной пресс-службе.


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Теги: Мельгарехо Спартак
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